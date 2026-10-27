Coca-Cola, terzo trimestre sopra le attese e guidance alzata: ricavi a 13,4 miliardi (+7%)

(Teleborsa) - Coca-Cola ha chiuso il terzo trimestre 2026 con ricavi netti in crescita del 7% a 13,4 miliardi di dollari (+7% anche i ricavi organici), trainati da vendite di concentrato (+7%) e da un +1% di prezzo/mix. I volumi sono cresciuti del 5%, guidati da India, Cina, Messico e Brasile. L’utile operativo sale del 12% e, su base comparabile a cambi costanti, dell’8%, con margine operativo al 33,4% (32,0% un anno fa) e comparabile al 32,9% (31,9%). L’utile per azione è di 0,93 dollari (+8%), quello comparabile di 0,91 (+11%), con un vantaggio di 2 punti dai cambi. La società ha guadagnato quote di valore nelle bevande analcoliche pronte da bere.



Le parole del ceo



"I nostri risultati di questo trimestre dimostrano lo slancio costante del nostro sistema, dandoci fiducia nella guidance aggiornata per l’intero anno", ha dichiarato il ceo Henrique Braun. "Restando vicini ai consumatori ed eseguendo con agilità in tutto il nostro sistema globale, stiamo offrendo una crescita di qualità, continuando a investire nelle capacità, nei marchi e nelle persone che alimenteranno il nostro futuro".



La guidance alzata



Per il 2026 Coca-Cola ora prevede una crescita dei ricavi organici di "almeno il 5%" (prima circa il 5%) e un utile per azione comparabile in crescita di "almeno l’11%", dal precedente 9-10%, con circa 3% di vantaggio dai cambi e 1% di freno da acquisizioni e cessioni. L’utile per azione comparabile a cambi costanti, escluse acquisizioni e cessioni, è atteso a "almeno +9%" (prima +7-8%). Il free cash flow sale ad "almeno 13,0 miliardi" (circa 12,4 prima), con almeno 15,2 miliardi di cassa operativa e circa 2,2 miliardi di investimenti. Il tax rate sottostante è del 19,7% (19,9%).



La guidance assume la chiusura nel quarto trimestre della cessione delle attività di imbottigliamento in Africa, soggetta ad autorizzazioni. Per il 2027, la società indica un freno di circa 8% sui ricavi comparabili e di circa 2% sull’utile per azione per le cessioni, e fornirà la guidance completa con i conti del quarto trimestre. Nei nove mesi il flusso di cassa operativo è di 12,5 miliardi e il free cash flow di 11,4.

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