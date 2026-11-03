Asia incerta appesantita dai titoli tech, chiusa Tokyo

(Teleborsa) - Seduta incerta per le Borse asiatiche, orfane di Tokyo chiusa per festività.



A pesare sulle performance sono i cali dei produttori di chip con Samsung Electronics e SK Hynix, in ribasso rispettivamente di oltre il 4% e il 5%.



Cina debole nonostante la banca centrale abbia annunciato l'intenzione di incoraggiare gli istituti finanziari a utilizzare maggiormente gli strumenti di sostegno al mercato azionario e a ottimizzarne le condizioni, nell'ottica di rafforzare la stabilità del mercato.



Spostando lo sguardo sull'Australia, la governatrice della banca centrale, Michele Bullock, si è dimostrata cauta riguardo a ulteriori misure restrittive, dopo che il comitato di politica monetaria ha deliberato di portare il tasso di riferimento ai massimi degli ultimi 18 anni.



Shenzhen ritraccia dell'1,21%, poco mossa Hong Kong (+0,2%); pessimo il mercato di Seul (-3,59%).



Buona la prestazione di Mumbai (+1,15%); con analoga direzione, guadagni frazionali per Sydney (+0,35%).



Giornata fiacca per l' euro contro la valuta nipponica , che passa di mano con un trascurabile 0%. Moderatamente al rialzo la prestazione dell' euro nei confronti della divisa cinese , che scambia con una variazione percentuale dello 0,39%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell' euro contro il dollaro hongkonghese , che sta facendo un moderato +0,06%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese è pari 2,77%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,63%.

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