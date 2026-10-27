Asia contrastata, Tokyo e Seul toniche con la spinta tech mentre cala la Cina

Listini cinesi in rosso nonostante i dati positivi sugli utili industriali

(Teleborsa) - Seduta contrastata per i principali mercati asiatici con il Nikkei 225 in rialzo dell'1,54%, spezzando la serie negativa iniziata giovedì scorso, mentre, al contrario, si abbattono le vendite su Shenzhen che cede il 2,5%.



Sotto la parità Hong Kong, che mostra un calo dello 0,21%; effervescente Seul (+3,09%).



Senza direzione Mumbai (-0,13%); in rialzo Sydney (+0,71%).



A spingere i listini giapponese e sudcoreano è il settore tech dopo che l'annuncio dell'IPO di Anthropic ha riacceso la fiducia sul comparto dell'intelligenza artificiale.



I listini cinesi viaggiano invece sottotono nonostante i dati positivi sugli utili industriali che hanno evidenziato profitti delle grandi imprese industriali saliti a settembre del 14,4% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente mentre, nei primi nove mesi dell’anno, il progresso è stato del 15,5%, pur rallentando leggermente rispetto al +15,7% del periodo gennaio-agosto.



Forex, materie prime e tassi



Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell' euro contro la valuta nipponica , che sta facendo un moderato -0,01%. Lieve ribasso per l' euro nei confronti della divisa cinese , che presenta una flessione dello 0,25%. Contenuto ribasso per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che mostra una flessione dello 0,21%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese scambia 2,79%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,64%.

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