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Borsa chiusa a Tokyo

Calendar, Finanza
Borsa chiusa a Tokyo
(Teleborsa) - Oggi, 3 novembre, a Tokyo le contrattazioni sono chiuse in occasione della Giornata della Cultura.

(Foto: © coward_lion123RF.COM)
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