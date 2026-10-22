Ac Boilers: Urso convoca tavolo al Mimit su operazione rilancio e cessione sito Gioia del Colle

per il 18 novembre

(Teleborsa) - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro, Adolfo Urso, ha convocato per il 18 novembre alle 11.30, presso il Mimit, un tavolo di confronto tra le parti, alla luce dell’intesa raggiunta per l'acquisizione di Ac Boilers da parte di Ansaldo Energia destinata alla cessione e al rilancio del sito di Gioia del Colle.



L’accordo - si legge - prevede infatti oltre 50 milioni di euro di investimenti nei prossimi tre anni, con l’avvio di nuove attività e produzioni nei settori a maggiori potenziali di crescita: energia, economia circolare e recupero di materiali dismessi, idrogeno verde.



L’intesa è il risultato del lavoro del Mimit che ha accompagnato il confronto tra le parti in tutte le fasi verso una soluzione industriale in grado di rafforzare lo stabilimento, attrarre nuovi investimenti e salvaguardare l’occupazione. In questo quadro, il progetto industriale potrà essere assistito dalle incentivazioni previste dalla legge per le aree del Mezzogiorno.

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