Ferrari alza la guidance 2026: mix e personalizzazioni trainano la crescita

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre 2026 Ferrari registra ricavi netti pari a Euro 1.896 milioni, in crescita del 7% (+10% a cambi costanti). I ricavi da Automobili e parti di ricambio sono stati pari a Euro 1.586 milioni, in aumento del 7% grazie al mix di sports cars più ricco e al maggiore contributo delle personalizzazioni.



L’incremento dei ricavi da Sponsorizzazioni, proventi commerciali e relativi al marchio (Euro 220 milioni, +4%), attribuibile principalmente all’aumento delle sponsorizzazioni e delle attività lifestyle, è stato in parte controbilanciato dalla diminuzione dei ricavi commerciali legati al posizionamento nel campionato di Formula 1 dell’anno precedente. Anche gli altri ricavi sono aumentati nel trimestre, principalmente grazie alla fornitura di motori ad altre scuderie di Formula 1. L'impatto dei cambi, al netto delle coperture valutarie, ha determinato un effetto negativo, dovuto prevalentemente al dollaro statunitense e allo yen giapponese.



Utile operativo (EBIT) e EBITDA

Nel terzo trimestre l’utile operativo (EBIT) è stato pari a Euro 563 milioni, in aumento del 12% rispetto all’anno precedente (+23% a cambi costanti) e con un margine dell’EBIT del 29,7%. L’aumento è attribuibile principalmente al mix di prodotto positivo, sostenuto in particolare dalla F80, e all’aumento delle personalizzazioni. Questo è stato in parte controbilanciato dai maggiori ammortamenti, in linea

con l’avvio della produzione di nuovi modelli, e dall’incremento delle spese di marketing. L’EBITDA del terzo trimestre 2026 si è attestato a Euro 753 milioni, in crescita del 12% rispetto all’anno precedente (+20% a cambi costanti) e con un margine dell’EBITDA del 39,7%.



Utile netto pari a Euro 431 milioni e utile diluito per azione pari a 2,44 euro.



La solida generazione di free cash flow industriale è stata pari a Euro 567 milioni, sostenuta dalla redditività e da una variazione positiva del capitale circolante in parte controbilanciata dalle spese in conto capitale.



La liquidità netta industriale al 30 settembre 2026 è pari a Euro 219 milioni, rispetto a un indebitamento industriale netto pari a Euro 131 milioni al 30 giugno 2026, e riflette anche il riacquisto di azioni proprie per Euro 173 milioni.



"Unicità, innovazione e focus: tre fattori chiave per mantenere le promesse del nostro ultimo Capital Markets Day. Le consegne della nostra supercar F80 e le personalizzazioni, guidate dalla famiglia delle Ferrari 296 Speciale, sostengono la robusta crescita finanziaria e riflettono il desiderio sempre più forte dei nostri clienti di rendere ogni Ferrari unica e personalizzata. Sulla base di questi solidi risultati

rivediamo ulteriormente al rialzo la guidance per l’anno”, ha dichiarato Benedetto Vigna, CEO di Ferrari. "Il nostro portafoglio ordini raggiunge ora il 2028 e quest’anno abbiamo ancora due lanci in programma. In aggiunta continuiamo a creare eventi coinvolgenti in tutto il mondo per rafforzare ulteriormente i legami con i nostri clienti e partner attraverso Racing, Sports Cars e Lifestyle".



Guidance 2026 ulteriormente migliorata

In base alle ipotesi aggiornate: Personalizzazioni più forti di quanto inizialmente ipotizzato; Impatto valutario negativo inferiore alle attese, al netto delle coperture; Seconda posizione nel campionato di Formula 1.

Mentre restano confermate le seguenti, nel confronto con il 2025: Significativo cambio di modelli che caratterizza l’anno e contributo positivo del mix di prodotto; Maggiori ricavi dalle attività racing e lifestyle; Maggiori investimenti nel marchio e spese per le attività di racing e la trasformazione digitale; Maggiori ammortamenti, in linea con l’avvio della produzione dei nuovi modelli.

"La nostra guidance si basa sulla visibilità attuale sugli effetti della crisi in Medio Oriente", spiega la società nella nota dei conti.



Sulla scorta dei risultati il gruppo di Maranello alza per la seconda volta la guidance 2026: ricavi a circa 7,65 miliardi (da 7,60), Ebitda adjusted ad almeno 3 miliardi (da 2,97) con margine di almeno il 39,2%, Ebit adjusted ad almeno 2,285 miliardi (da 2,26) con margine di almeno il 29,8%, utile diluito per azione ad almeno 9,85 euro (da 9,68) e free cash flow industriale fino a 1,65 miliardi (da almeno 1,55).

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