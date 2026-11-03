Francoforte: rosso per Wacker Chemie

(Teleborsa) - Rosso per il gruppo chimico specializzato in siliconi e polimeri , che sta segnando un calo del 2,80%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il MDAX su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





La situazione di medio periodo di Wacker Chemie resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 82,48 Euro. Supporto visto a quota 81,08. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 83,88.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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