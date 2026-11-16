Francoforte: andamento sostenuto per Wacker Chemie
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo chimico specializzato in siliconi e polimeri, che tratta in utile del 2,04% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Wacker Chemie evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di polisilicio e soluzioni biotecnologiche rispetto all'indice.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 81,23 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 83,18. Il peggioramento di Wacker Chemie è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 80,12.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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