La Commissione accoglie il programma AGILE da 115 milioni per l’innovazione rapida nella difesa

(Teleborsa) - La Commissione europea accoglie con favore l'adozione del regolamento che istituisce il programma per l'innovazione agile e rapida nel settore della difesa (AGILE), il quale consentirà di trasferire tecnologie di difesa dirompenti dal laboratorio al campo operativo a una velocità record. Il nuovo strumento di finanziamento, dotato di 115 milioni di euro, fornirà un sostegno mirato alle piccole e medie imprese (PMI) – comprese le start-up e le imprese in fase di espansione – per sviluppare soluzioni di difesa innovative e favorirne l'adozione.



Il programma opererà con tempi di concessione dei finanziamenti senza precedenti (appena quattro mesi) e punterà a far sì che le tecnologie raggiungano le forze di difesa in un arco di tempo compreso tra 1 e 3 anni. Sosterrà tra i 20 e i 30 progetti, coprendo fino al 100% dei costi ammissibili. Per agevolare una rapida innovazione, i finanziamenti consentiranno inoltre alle imprese di richiedere il rimborso retroattivo di spese sostenute fino a tre mesi prima della chiusura dell'invito a presentare proposte.



Il programma di lavoro riguarderà due tipologie principali di attività: lo sviluppo orientato alla missione di prodotti e tecnologie di difesa dirompenti e l'immissione sul mercato, favorendo l'accesso delle soluzioni di difesa ai mercati reali.



AGILE è stato adottato in tempi record, a meno di sette mesi dalla presentazione della proposta da parte della Commissione nel marzo 2026. Questa rapida adozione riflette l'impegno dell'UE a rafforzare la capacità di innovazione dell'Europa.



La guerra della Russia in Ucraina ha dimostrato che il successo sul campo di battaglia dipende dalle nuove tecnologie, dai droni e dai sistemi autonomi fino all'intelligenza artificiale. La capacità dell'Europa di sviluppare, testare e impiegare nuove tecnologie e soluzioni economicamente vantaggiose in settimane o mesi, anziché in anni, è ora messa alla prova.



AGILE risponde a questa esigenza offrendo agli attori più piccoli e innovativi il sostegno e la rapidità necessari per fornire alle forze armate soluzioni di difesa promettenti. In concreto, il programma sosterrà start-up e innovatori tecnologici attraverso finanziamenti più rapidi e flessibili, consentendo di rendere operative le innovazioni nel minor tempo possibile.









(Foto: Photo by John Schnobrich on Unsplash)

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