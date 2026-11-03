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International Paper spinge al rialzo

Finanza
International Paper spinge al rialzo
(Teleborsa) - Chiusura del 2 novembre
Nuovo spunto rialzista per il produttore mondiale di carta ed imballaggi, parte dell'S&P-500, che guadagna bene e porta a casa un +0,74%.


Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su International Paper disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 36,64 USD, con stop loss stimato a quota 44,33 Dollari USA. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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