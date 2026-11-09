New York: spinge in avanti Honeywell International

(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di apparecchiature industriali , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,57%.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Honeywell International rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Honeywell International . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 233,2 USD. Primo supporto visto a 224,8. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 219,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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