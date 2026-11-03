Londra: giornata depressa per Endeavour Mining
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che mostra un decremento del 3,19%.
L'andamento di Endeavour Mining nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico di Endeavour Mining mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 35,9 sterline con area di resistenza individuata a quota 36,54. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 35,65.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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