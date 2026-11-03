Milano 17:35
49.942 -0,01%
Nasdaq 18:47
28.229 +0,86%
Dow Jones 18:47
51.763 -0,42%
Londra 17:35
10.638 -1,14%
Francoforte 17:35
25.865 -0,45%

Keurig Dr Pepper in discesa a New York

Migliori e peggiori, In breve
Keurig Dr Pepper in discesa a New York
Scende sul mercato il produttore leader di bevande analcoliche nel Nord America, che soffre con un calo del 4,94%.
Condividi
```