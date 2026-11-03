New York: scambi negativi per T-Mobile US

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia telefonica mobile statunitense , che presenta una flessione del 2,76% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di T-Mobile US rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di T-Mobile US rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 158,7 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 154,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 163,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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