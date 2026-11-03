Milano 3-nov
49.942 -0,01%
Nasdaq 3-nov
28.180 +0,68%
Dow Jones 3-nov
51.787 -0,38%
Londra 3-nov
10.638 -1,14%
Francoforte 3-nov
25.865 -0,45%

New York: scambi negativi per T-Mobile US

Migliori e peggiori
New York: scambi negativi per T-Mobile US
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia telefonica mobile statunitense, che presenta una flessione del 2,76% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di T-Mobile US rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Allo stato attuale lo scenario di breve di T-Mobile US rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 158,7 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 154,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 163,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```