New York: netto calo registrato da Archer Daniels Midland

(Teleborsa) - In forte ribasso l' azienda specializzata nella trasformazione di prodotti agricoli in ingredienti alimentari, carburanti e prodotti industriali , che mostra un -5,64%.



L'andamento di Archer Daniels Midland nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo di Archer Daniels Midland evidenzia un declino dei corsi verso area 69,78 USD con prima area di resistenza vista a 74,11. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 68,06.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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