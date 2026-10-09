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Amsterdam: scatto rialzista per ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: scatto rialzista per ArcelorMittal
Rialzo per il produttore di acciaio, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,87%.
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