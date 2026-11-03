New York: sviluppi positivi per AppLovin
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la piattaforma tecnologica di applicazioni, che mostra una salita bruciante del 5,78% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di AppLovin rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di AppLovin suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 234 USD con tetto rappresentato dall'area 247,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 226.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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