New York: sviluppi positivi per AppLovin

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la piattaforma tecnologica di applicazioni , che mostra una salita bruciante del 5,78% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di AppLovin rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di AppLovin suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 234 USD con tetto rappresentato dall'area 247,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 226.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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