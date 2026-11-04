In evidenza AppLovin sul listino di New York

(Teleborsa) - Grande giornata per la piattaforma tecnologica di applicazioni , che sta mettendo a segno un rialzo del 10,85%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di AppLovin rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro di medio periodo di AppLovin ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 280 USD. Primo supporto individuato a 257,1. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 303.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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