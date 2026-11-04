Milano
14:38
51.124
+2,37%
Nasdaq
3-nov
28.180
0,00%
Dow Jones
3-nov
51.787
-0,38%
Londra
14:38
10.828
+1,78%
Francoforte
14:38
26.363
+1,93%
Mercoledì 4 Novembre 2026, ore 14.55
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Madrid: sviluppi positivi per Banco Santander
Madrid: sviluppi positivi per Banco Santander
Migliori e peggiori
,
In breve
04 novembre 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Rialzo per la
banca spagnola
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,14%.
Condividi
Leggi anche
Banco Santander Plunges in Madrid
Madrid: rosso per Banco Santander
Madrid: a weak session for Banco Santander
Madrid: deep red for Banco Santander
Titoli e Indici
Banco Santander
+5,53%
Altre notizie
Madrid: Negative Performance for Banco Santander
Madrid: andamento negativo per Banco Santander
Madrid: giornata depressa per Banco Santander
Madrid: scambi negativi per Banco Santander
Crolla a Madrid Banco Santander
Madrid: profondo rosso per Banco Santander
Guide
Delisting, cosa accade agli azionisti quando una società lascia la Borsa
Il delisting è la revoca delle azioni di una società dalle negoziazioni su una Borsa. Per l’azionista può significare ricevere denaro attraverso un’OPA, vedersi liquidare obbligatoriamente le azioni...
leggi tutto