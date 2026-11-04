Milano 14:38
51.124 +2,37%
Nasdaq 3-nov
28.180 0,00%
Dow Jones 3-nov
51.787 -0,38%
Londra 14:38
10.828 +1,78%
Francoforte 14:38
26.363 +1,93%

Madrid: sviluppi positivi per Banco Santander

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: sviluppi positivi per Banco Santander
Rialzo per la banca spagnola, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,14%.
Condividi
```