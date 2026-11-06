Parigi: calo per Capgemini

(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nella fornitura di servizi IT , che presenta una flessione del 2,64%.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Capgemini rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di Capgemini è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 128,2 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 126,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 130,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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