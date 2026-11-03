Parigi: in calo Dassault Systemes

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società di software francese , in flessione del 2,46% sui valori precedenti.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40 , ad evidenza del fatto che il movimento di Dassault Systemes subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo status tecnico di breve periodo di Dassault Systemes mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 25,32 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 24,79. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 25,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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