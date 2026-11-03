Petrolio in rialzo dopo il raid Usa nella notte a Qeshm, su anche il gas in Europa

Brent a 106,6 dollari, TTF a 97 euro

(Teleborsa) - Il petrolio torna a salire dopo il forte calo della giornata di ieri in cui sembravano consolidarsi le prospettive di pace in Medio Oriente. Il Wti guadagna 1,3 dollari (+1,38%) a 97,79 dollari al barile e il Brent 1,45 dollari (+1,38%) a 106,2 dollari, dopo la flessione di oltre il 7% di lunedì alimentata dai colloqui tra funzionari iraniani e qatarioti.



Gli Usa hanno colpito nella notte l'isola iraniana di Qeshm, in operazioni che alcuni funzionari definiscono difensive, per impedire attacchi alle navi commerciali nello Stretto di Hormuz, mentre un alto funzionario iraniano ha detto a Reuters che i due Paesi sono "lontani da un accordo" e che Teheran non accetterà le "richieste eccessive" di Washington. Il presidente del Parlamento Qalibaf ha parlato di una "risposta forte e razionale".



In Europa focus su gas e scorte



Torna a impennare anche il prezzo del gas europeo. Il Dutch Ttf con scadenza dicembre sale del 2,3% a 97,1 euro al megawattora. Ieri l'ad di TotalEnergies Patrick Pouyanné ha detto che l'Europa non avrà carenze di gas quest'inverno, ma dovrà pagare di più: "L'errore dell'Europa quest'anno, in particolare sul gas, è stato purtroppo allentare i requisiti di stoccaggio con un anno di anticipo, entrando nell'inverno con scorte più basse".



La Germania è al minimo storico, con stoccaggi al 61,03% il 1° novembre contro una media Ue del 74,62%. "Ci aspettavamo che si anticipasse un aumento più rapido dei prezzi; invece i mercati si sono comportati come se la guerra dovesse finire quest'estate", ha aggiunto.

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