Parigi: balza in avanti TotalEnergies

(Teleborsa) - Bene la compagnia petrolifera e del gas francese , con un rialzo del 2,38%.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di TotalEnergies rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 82,24 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 81,2. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 80,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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