STMicroelectronics, Cowen taglia il target price a 45 euro
(Teleborsa) - Si muove con debolezza il titolo STMicroelectronics che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,87% rispetto alla seduta precedente, allineandosi alle perdite mostrate dall'intero listino milanese colpito da venite generalizzate.
A pesare sulle azioni contribuisce anche la decisione di Cowen di ridurre il target price di STMicroelectronics a 45 euro dai 48,50 euro indicati in precedenza.
La tendenza ad una settimana dell'azienda italo-francese di semiconduttori è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per STMicroelectronics, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 40,27 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 41,54 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 39,74.
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