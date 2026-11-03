Piazza Affari: scambi negativi per TXT E-solutions

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il fornitore internazionale di prodotti e soluzioni software , che presenta una flessione del 2,29% sui valori precedenti.



L'andamento di TXT E-solutions nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di TXT E-solutions segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 44,42 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 45,22. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 44,08.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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