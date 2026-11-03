PIF ottiene linea di credito garantita da SACE per 3 miliardi dollari

L'operazione è finalizzata a sostenere gli scambi commerciali ed accelerare la fornitura di beni e servizi di aziende italiane

(Teleborsa) - Public Investment Fund (PIF), il fondo sovrano saudita, ha annunciato di aver ottenuto una linea di credito garantita da SACE, l’Export Credit Agency italiana, per un valore complessivo di 3 miliardi di dollari USA,



La linea di credito contribuirà a incrementare ulteriormente gli scambi commerciali tra Italia e Arabia Saudita e a creare nuove opportunità di collaborazione all'interno dell'ecosistema del PIF, per l'approvvigionamento di beni e servizi da fornitori italiani.



L'operazione rientra nella 'Push Strategy' di SACE, volta incrementare l'acquisto di beni e servizi italiani da parte primarie controparti estere attraverso supporto finanziario e iniziative di business matching. PIF è un primario investitore a livello globale, con una strategia di investimento a lungo termine volta a promuovere ulteriormente la trasformazione economica dell'Arabia Saudita e a generare rendimenti finanziari sostenibili.



PIF vanta ottimi rating: Aa3 da parte di Moody’s, con outlook stabile, A+ da parte di Fitch, con outlook stabile.

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