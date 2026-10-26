Sace e Export Finance Australia, intesa per rafforzare i rapporti commerciali Italia-Australia

Priorità a materie prime critiche e tessile

(Teleborsa) - Sace, l'agenzia italiana di credito all'export partecipata dal Mef, ed Export Finance Australia (Efa) hanno firmato a Sydney un accordo per cooperare a sostegno di scambi e investimenti tra i due Paesi. L'intesa definisce un quadro per individuare opportunità comuni e valutare forme di sostegno finanziario coordinato a operazioni che coinvolgano esportatori, investitori, fornitori, appaltatori e promotori di progetti, e pone le basi per esplorare un futuro accordo di riassicurazione.



Le materie prime critiche sono tra gli ambiti prioritari: l'accordo è stato firmato in concomitanza con un incontro tra finanziatori internazionali del settore organizzato da Efa. L'intesa promuove inoltre la cooperazione sulla filiera di tessile, abbigliamento e lana, che unisce l'Australia, fornitore di lana, alla leadership italiana nella moda e nei macchinari tessili, anche con business matching, scambio di informazioni sui mercati e la Push Strategy di Sace.



Nel 2024 l'interscambio di beni e servizi ha raggiunto 12,37 miliardi di dollari australiani (9 miliardi nel 2021) e lo stock degli investimenti tra i due Paesi 19,8 miliardi.



"Questo accordo crea un percorso concreto per consentire a Efa e Sace di mettere in contatto le imprese italiane e australiane, individuare progetti e valutare forme di sostegno coordinato", ha dichiarato John Hopkins, ceo di Efa. Per il presidente di Sace, Guglielmo Picchi, è "un passo importante nel rafforzamento della partnership strategica tra Italia e Australia": "Mettendo a fattor comune le competenze e gli strumenti finanziari delle nostre due istituzioni, intendiamo favorire una più stretta collaborazione industriale nei settori strategici." Presente alla firma anche Michal Ron, chief international officer di Sace.

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