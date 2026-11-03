Vola a New York Revvity

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di apparecchiature per la diagnosi medica , che tratta in rialzo dell'11,01%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Revvity mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,93%, rispetto a -1,47% dell' indice del basket statunitense ).





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 163,1 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 172,6. Il peggioramento di Revvity è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 157,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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