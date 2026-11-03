Zalando, fatturato terzo trimestre oltre le attese e conferma delle previsioni ma deludono i margini

(Teleborsa) - Zalando ha archiviato il terzo trimestre con un fatturato consolidato aumentato del 5,1% annuo a 3,2 miliardi di euro, superando le attese degli analisti.



Il gross merchandise vome (GMV) è invece cresciuto del 7,5% a 4,5 miliardi di euro.



L'EBIT rettificato del gruppo è aumentato, in linea alle attese, del 10,6% a 107 milioni, con un margine rettificato in espansione di 0,2 punti percentuali al 3,4%.



Delude invece il gross profit margin del 38,7%, al di sotto delle attese a causa parzialmente degli investimenti.



Zalando conferma le previsioni per l'intero 2026 comunicate ad agosto. Nel dettaglio, l'azienda continua ad aspettarsi una crescita del GMV e dei ricavi nella parte inferiore dell'intervallo stimato tra il 12% e il 17%, un EBIT rettificato tra 680 e 720 milioni di euro, capex tra 240 e 300 milioni di euro e una posizione di capitale circolante netto negativa.



"A un anno dall'avvio, l'integrazione di ABOUT YOU sta procedendo bene e abbiamo mantenuto lo slancio nel conseguire sinergie", ha dichiarato Anna Dimitrova, CFO di Zalando. "Allo stesso tempo, la nostra transizione verso un modello di business basato su piattaforma sta accelerando, con le nostre attività di partnership e i media retail in crescita a doppia cifra e un fatturato B2B in aumento di quasi il 28%. Questo ci pone in una posizione di forza per creare valore a lungo termine per clienti, partner e azionisti".

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