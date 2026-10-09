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Francoforte: risultato positivo per Zalando

Migliori e peggiori
Francoforte: risultato positivo per Zalando
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società che vende calzature e moda online, che avanza bene del 3,20%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Zalando rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Zalando è in rafforzamento con area di resistenza vista a 23,8 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 23,13. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 24,47.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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