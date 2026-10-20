Francoforte: calo per Zalando

(Teleborsa) - Rosso per la società che vende calzature e moda online , che sta segnando un calo del 2,01%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Zalando evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Zalando rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Zalando mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 25,87 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 25,07. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 26,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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