Francoforte: andamento sostenuto per Zalando

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società che vende calzature e moda online , in guadagno dell'1,88% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Zalando evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Zalando rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Zalando rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 24,58 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 24,19. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 24,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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