Francoforte: andamento sostenuto per Zalando
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società che vende calzature e moda online, in guadagno dell'1,88% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Zalando evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Zalando rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Zalando rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 24,58 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 24,19. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 24,97.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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