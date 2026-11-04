Ambiente: ENEA e giovani Unesco insieme per ripensare il futuro del clima urbano

(Teleborsa) - ENEA e AIGU (Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO) avviano una partnership per sensibilizzare i giovani sul surriscaldamento urbano e promuovere soluzioni sostenibili, valorizzando il patrimonio culturale e ambientale. La collaborazione prevede attività formative, webinar, laboratori e iniziative di citizen science per sviluppare competenze, favorire la partecipazione e raccogliere dati utili alla ricerca climatica.



"Il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni è una leva imprescindibile per affrontare le sfide di un futuro globale in rapida e profonda evoluzione", osserva Giulia Monteleone, direttrice del Dipartimento ENEA Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili. "La collaborazione con AIGU – aggiunge - ci permette di promuovere una maggiore consapevolezza tra i giovani, attraverso strumenti conoscitivi per comprendere la complessità dei cambiamenti climatici e i loro impatti sulle città. In linea con la visione del New European Bauhaus, vogliamo dimostrare come la transizione ecologica possa tradursi in una rigenerazione urbana che unisce la sostenibilità ambientale all’inclusione sociale e al benessere estetico e culturale dei territori. È fondamentale che i cittadini di domani acquisiscano piena conoscenza sia delle soluzioni tecnologiche oggi disponibili sia dell’importanza di preservare il valore identitario dei luoghi, per coprogettare città più resilienti, eque e a misura d’uomo".



"Siamo contenti di ufficializzare la nostra collaborazione con ENEA su tematiche perfettamente in linea con UNESCO. In aggiunta, ci auguriamo di consolidare nuove collaborazioni per coinvolgere sempre di più la società e le nuove generazioni", commenta Eleonora Vita, presidente di AIGU.

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