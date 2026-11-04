Milano 3-nov
49.942 0,00%
Nasdaq 3-nov
28.180 +0,68%
Dow Jones 3-nov
51.787 -0,38%
Londra 3-nov
10.638 0,00%
Francoforte 3-nov
25.865 0,00%

Analisi Tecnica: indice DAX del 3/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 3/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre

Giornata poco mossa per il principale indice di Francoforte, che chiude la giornata del 3 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,45% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 26.034,9. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 25.699,2. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 25.533,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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