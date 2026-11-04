Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 3/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre
Performance infelice per il FTSE Mid Cap, che chiude la giornata del 3 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,26% rispetto alla seduta precedente.
Lo status tecnico di breve periodo del FTSE Mid Cap mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 61.746. Rischio di eventuale correzione fino al target 60.963. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 62.529.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)