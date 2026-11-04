Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 3/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre
Moderatamente al rialzo la prestazione del Light Sweet Crude Oil, che chiude con una variazione percentuale dello 0,47%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del greggio WTI. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 101,04. Primo supporto visto a 94,4. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 92,04.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)