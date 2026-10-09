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Scuola, abuso contratti a termine: per Cassazione assunzione in ruolo non cancella risarcimento

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Per la Corte di Cassazione l'assunzione in ruolo non elimina il diritto al risarcimento per l'abuso dei contratti a termine nella scuola. Lo afferma il segretario generale di Anief Giovanni Portuesi, parlando di "svolta storica per i precari della scuola". Crolla così, spiega, "il vecchio orientamento che azzerava i risarcimenti dopo l'immissione in ruolo". Grazie alla nuova legge e all'azione legale del sindacato, "la stabilizzazione si affianca, ma non sostituisce più l'indennità dovuta ai lavoratori".


I giudici applicheranno le nuove regole a tutte le cause pendenti, con indennità da un minimo di quattro a un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione, con una forbice che secondo Anief è "raddoppiata". I primi a beneficiarne saranno i docenti di religione, i docenti di sostegno e il personale Ata con oltre 36 mesi di supplenza. "L'immissione in ruolo cancella il precariato per il futuro, ma gli anni vissuti senza certezze vanno risarciti", afferma Portuesi.

Il sindacato invita i lavoratori con un giudizio in corso a proseguire e chi aveva sospeso la causa a riprenderla.
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