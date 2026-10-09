Scuola, abuso contratti a termine: per Cassazione assunzione in ruolo non cancella risarcimento





Per lal'assunzione in ruolo non elimina il diritto al risarcimento per l'. Lo afferma il segretario generale di Anief, parlando di "svolta storica per i precari della scuola". Crolla così, spiega, "il vecchio orientamento che azzerava i risarcimenti dopo l'immissione in ruolo". Grazie alla nuova legge e all'azione legale del sindacato, "la stabilizzazione si affianca, ma non sostituisce più l'indennità dovuta ai lavoratori".I giudici applicheranno le nuove regole a tutte le, con indennità da un minimo di quattro a un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione, con una forbice che secondo Anief è "raddoppiata". I primi a beneficiarne saranno i, ie il. "L'immissione in ruolo cancella il precariato per il futuro, ma gli anni vissuti senza certezze vanno risarciti", afferma Portuesi.Il sindacato invita i lavoratori con un giudizio in corso a proseguire e chi aveva sospeso la causa a riprenderla.