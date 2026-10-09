Scuola, abuso contratti a termine: per Cassazione assunzione in ruolo non cancella risarcimento

Per la Corte di Cassazione
l'assunzione in ruolo non elimina il diritto al risarcimento per l'abuso dei contratti a termine nella scuola
. Lo afferma il segretario generale di Anief Giovanni Portuesi
, parlando di "svolta storica per i precari della scuola". Crolla così, spiega, "il vecchio orientamento che azzerava i risarcimenti dopo l'immissione in ruolo". Grazie alla nuova legge e all'azione legale del sindacato, "la stabilizzazione si affianca, ma non sostituisce più l'indennità dovuta ai lavoratori".
I giudici applicheranno le nuove regole a tutte le cause pendenti
, con indennità da un minimo di quattro a un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione, con una forbice che secondo Anief è "raddoppiata". I primi a beneficiarne saranno i docenti di religione
, i docenti di sostegno
e il personale Ata con oltre 36 mesi di supplenza
. "L'immissione in ruolo cancella il precariato per il futuro, ma gli anni vissuti senza certezze vanno risarciti", afferma Portuesi.
Il sindacato invita i lavoratori con un giudizio in corso a proseguire e chi aveva sospeso la causa a riprenderla.
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