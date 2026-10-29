Cofle, Banca Profilo taglia target price: maggiore capitale circolante rallenta deleveraging

(Teleborsa) - Banca Profilo ha abbassato il target price (a 4,2 euro da 5,0 euro) e confermato la raccomandazione (Buy) su Cofle , gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore dei sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles.



Gli analisti hanno abbassato le stime sui ricavi di circa l'1%, portando il fatturato previsto per l'esercizio 2026 a 49,4 milioni di euro (+1,6% su base annua) e il valore della produzione a 51,5 milioni di euro; ciò implica ricavi per il secondo semestre sostanzialmente stabili rispetto all'anno precedente. Le ipotesi di crescita per il periodo 2027-2028 rimangono invariate (rispettivamente 6% e 8%), portando i ricavi a 52,3 milioni di euro nel 2027 e a 56,5 milioni di euro nel 2028. L'EBITDA per il 2026 viene rivisto al ribasso a 5,2 milioni di euro (margine del 10%, rispetto alla precedente stima di 5,4 milioni di euro), a causa di un incremento del costo del lavoro a 14,4 milioni di euro, un dato sostanzialmente in linea con l'andamento registrato nel primo semestre. Ciò sottintende un EBITDA prudenziale per il secondo semestre di circa 1,3 milioni di euro (margine di circa il 5%), che riflette la stagionalità, la leva operativa e un contesto di mercato più debole. Si prevede una crescita dell'EBITDA a 5,9 milioni di euro nel 2027 e a 7 milioni di euro nel 2028 (margine dell'11,9%), con un EBIT rispettivamente di 2 milioni, 2,8 milioni e 4 milioni di euro nel triennio 2026-2028. Il risultato netto per il 2026 si attesta intorno al punto di pareggio, per poi arrivare a un utile netto di gruppo di 1,3 milioni di euro nel 2028.



Il capitale circolante netto sale a 21,6 milioni di euro (circa il 44% dei ricavi), a causa di tempi di incasso più lunghi e di maggiori scorte legate allo stabilimento in India. L'indebitamento finanziario netto aumenta a 16 milioni di euro nel 2026 (rispetto alla precedente stima di 13,6 milioni di euro; circa 3,1x l'EBITDA) per poi ridursi a 14,9 milioni di euro entro il 2028 (circa 2,1x l'EBITDA).

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