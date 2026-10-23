Banca d'Italia, per il 2027 individuati sei gruppi bancari a rilevanza sistemica

Sono UniCredit, Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena, Banco BPM, BPER Banca e Iccrea

(Teleborsa) - La Banca d'Italia ha identificato per il 2027 come istituzioni a rilevanza sistemica nazionale (O-SII) UniCredit , Intesa Sanpaolo , Monte dei Paschi di Siena , Banco BPM , BPER Banca e Iccrea. Dal 1° gennaio 2027 i gruppi dovranno mantenere una riserva di capitale pari all'1,25% delle esposizioni ponderate per il rischio per UniCredit e Intesa Sanpaolo, allo 0,50% per Mps, Banco BPM e BPER, e allo 0,25% per Iccrea: i livelli restano invariati rispetto al 2026 (per Mps e BPER il buffer è in vigore dal 1° aprile 2026).



I punteggi



Sui dati al 31 dicembre 2025, il punteggio complessivo supera per tutti e sei la soglia di 300 punti base: UniCredit è a 2.908, Intesa Sanpaolo a 2.882, Mps a 691, Banco BPM a 545, BPER a 490 e Iccrea a 343. La valutazione, che ha coinvolto tutti i gruppi e le banche non appartenenti a gruppi operanti in Italia, considera dimensione, importanza per l'economia italiana, complessità e interconnessione, secondo le linee guida Eba e la circolare 285/2013. Per calibrare il buffer si usa lo schema del 2023, con otto classi di rilevanza e buffer crescenti da 0,25% a 3,00%.



Le operazioni in corso



Il processo non tiene conto delle operazioni di aggregazione in corso, che interessano alcuni gruppi bancari italiani ed esteri, perché non ancora perfezionate all'avvio dei procedimenti. Se avranno effetti rilevanti sul grado di rilevanza sistemica dei gruppi italiani, la Banca d'Italia ha specificato che "potrà valutare l'avvio di nuovi procedimenti amministrativi per tenerne conto". Decisioni e livello del buffer sono riviste almeno una volta l'anno.

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