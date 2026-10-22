Blackstone, utile cala meno delle attese nel terzo trimestre. AUM sale a 1.368 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Blackstone , il più grande alternative asset manager al mondo, ha registrato utili distribuibili, ovvero i profitti a disposizione degli azionisti, in calo del 13% nel terzo trimestre 2026, pari a 1,32 dollari per azione. Gli analisti avevano previsto in media 1,26 dollari per azione, secondo dati LSEG.



L'utile netto secondo i principi contabili GAAP è stato pari a 1,3 miliardi di dollari nel trimestre e a 4,9 miliardi di dollari dall'inizio dell'anno. L'utile netto attribuibile a Blackstone è stato di 662 milioni di dollari nel trimestre e di 2,5 miliardi di dollari dall'inizio dell'anno.



Gli afflussi nel trimestre sono stati pari a 63,3 miliardi di dollari, portando il totale degli afflussi degli ultimi dodici mesi a 271,6 miliardi di dollari. Nel trimestre sono stati investiti 30,1 miliardi di dollari e impegnati 17 miliardi di dollari non ancora effettivamente investiti. Le dismissioni hanno raggiunto i 33,1 miliardi di dollari.



Il patrimonio totale in gestione (AUM) è salito a 1.368,3 miliardi di dollari, con un incremento del 10% su base annua, grazie ad afflussi pari a 63,3 miliardi di dollari nel trimestre e a 271,6 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi. L'AUM che genera commissioni (Fee-Earning AUM) si è attestato a 989,7 miliardi di dollari, in crescita del 9% su base annua, mentre l'AUM costituito da capitale a durata indeterminata (Perpetual Capital) ha raggiunto i 562,3 miliardi di dollari, con un aumento del 12% su base annua. La disponibilità complessiva di capitale non ancora investito (dry powder) è pari a 228,9 miliardi di dollari per investimenti futuri.



"Blackstone ha ottenuto solidi risultati nel terzo trimestre, in un contesto esterno caratterizzato da volatilità - ha commentato il CEO Stephen Schwarzman - Le nostre strategie di punta hanno sovraperformato i relativi indici dei mercati pubblici e gli afflussi hanno raggiunto i 63 miliardi di dollari, con un trend positivo in tutti i nostri principali canali di raccolta. Abbiamo creato piattaforme leader per affrontare i temi di investimento chiave che oggi trainano l'economia e i mercati globali - tra cui l'intelligenza artificiale e le infrastrutture energetiche - offrendo ai nostri investitori un accesso unico a opportunità straordinarie".

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