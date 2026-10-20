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Borsa: Giornata positiva per il Dow Jones, in rialzo dell'1,02%

Il Dow Jones termina gli scambi a 52.497,42 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata positiva per il Dow Jones, in rialzo dell'1,02%
L'indice dei colossi di Wall Street lievita dell'1,02% e archivia la seduta a 52.497,42 punti.
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