Milano 3-nov
49.942 -0,01%
Nasdaq 3-nov
28.180 +0,68%
Dow Jones 3-nov
51.787 -0,38%
Londra 3-nov
10.638 -1,14%
Francoforte 3-nov
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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng dà il via alle contrattazioni a 23.525,97 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (0%)
Appiattita la performance dell'indice Hang Seng, che passa di mano con un 0%, a quota 23.525,97 in apertura.
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