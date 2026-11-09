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/ Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (-0,13%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (-0,13%)
L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 24.448,95 punti
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Finanza
09 novembre 2026 - 10.25
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Chiude sulla parità Hong Kong, che propone sul finale un -0,13% e archivia gli scambi a 24.448,95 punti.
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