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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (-0,13%)

L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 24.448,95 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (-0,13%)
Chiude sulla parità Hong Kong, che propone sul finale un -0,13% e archivia gli scambi a 24.448,95 punti.
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