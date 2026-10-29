Milano 28-ott
49.824 0,00%
Nasdaq 28-ott
29.813 0,00%
Dow Jones 28-ott
52.475 +0,19%
Londra 28-ott
10.695 0,00%
Francoforte 28-ott
25.704 0,00%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (+0,19%)

L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 23.084,74 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (+0,19%)
Chiude sulla parità Hong Kong, che propone sul finale un +0,19% e archivia gli scambi a 23.084,74 punti.
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