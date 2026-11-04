Borsa Tokyo in calo sulla scia di Wall Street
Vittoria dei Democratici sia alla Camera che al Senato
(Teleborsa) - Sessione da dimenticare per la Borsa di Tokyo, sulla scia dei cali messi a segno da Wall Street, dopo la netta vittoria dei Democratici alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Il risultato elettorale ha alimentato i timori degli investitori circa un possibile cambiamento delle politiche economiche americane, con particolare riferimento agli ingenti investimenti nelle infrastrutture per l’intelligenza artificiale.
L'indice giapponese Nikkei 225 lascia sul terreno l'1,68%.
Scambi misti tra le altre piazze asiatiche
Tra le altre piazze che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, avanza con forza Shenzhen, che continua gli scambi al 2,88%.
Balza in alto Hong Kong (+1,6%); sulla stessa linea, in frazionale progresso Seul (+0,24%).
Sulla parità Mumbai (-0,16%); poco sotto la parità Sydney (-0,25%).
La giornata del 3 novembre si presenta piatta per l'euro contro la valuta nipponica, che mostra un esiguo -0,01%. Moderatamente al rialzo la prestazione dell'euro nei confronti della divisa cinese, che scambia con una variazione percentuale dello 0,49%. Composto rialzo per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che si muove con un guadagno dello 0,37%.
Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari 2,81%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,61%.
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