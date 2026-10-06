Pioggia di acquisti a Tokyo sulla scia di Wall Street

Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festività

(Teleborsa) - Seduta in rialzo per la borsa di Tokyo con il Nikkei 225 che avanza dell'1,13, continuando la scia rialzista evidenziata da cinque guadagni consecutivi, innescata mercoledì scorso. Le piazze di Shanghai e Shenzhen sono rimaste chiuse per festività.



Le Borse asiatiche hanno avviato gli scambi in territorio positivo, seguendo il rally di Wall Street sostenuto dai titoli tecnologici, complice il parziale allentamento dell’incertezza sui tassi e una lieve riduzione dei rischi geopolitici che hanno consentito agli investitori di concentrarsi sulla forte crescita degli utili delle società legate all’intelligenza artificiale.



Un ulteriore sostegno ai mercati è stato offerto dal calo del petrolio con l'aumento delle esportazioni dal Medio Oriente e l’impegno dei Paesi del G7 ad aumentare l’offerta che hanno contribuito a ridurre la pressione sui prezzi.



Positivo Hong Kong (+1,03%); variazioni negative per Seul (-1,2%).



Guadagni frazionali per Mumbai (+0,5%); con analoga direzione, poco sopra la parità Sydney (+0,55%).



Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell' euro contro la valuta nipponica , che sta facendo un moderato +0,05%. Seduta trascurata per l' euro nei confronti della divisa cinese , che mostra un timido -0,07%. Andamento piatto per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che mostra una variazione percentuale pari a -0,05%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese scambia 3,11%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,7%.

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