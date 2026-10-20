Deboli in apertura i listini statunitensi con timori legati all'AI

(Teleborsa) - Apertura perlopiù debole per Wall Street
, che risente di una nuova ondata di vendite sui produttori di chip ha trascinato al ribasso i listini azionari, complice il deludente debutto in borsa di una società sudcoreana attiva nei data center, che ha riacceso le preoccupazioni legate al settore dell'intelligenza artificiale.
Prosegue intento la stagione delle trimestrali, nell'attesa oggi a mercati chiusi dei conti di SpaceX
e domani di quelli di Meta Platforms
. Nel frattempo, avanza 3M
ha superato le stime sugli utili di Wall Street e ha alzato
le previsioni per l'intero anno per il secondo trimestre consecutivo, nell'ambito del piano di rilancio delle proprie attività. Giù invece General Motors
, con gli azionisti che hanno ignorato l'annuncio di un ulteriore piano di riacquisto
di azioni proprie per 20 miliardi di dollari, concentrandosi invece su previsioni di profitto più prudenti
Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones
, che avanza a 52.277 punti, mentre, al contrario, resta piatto l'S&P-500
, con le quotazioni che si posizionano a 7.681 punti. Negativo il Nasdaq 100
(-0,81%); come pure, sotto la parità l'S&P 100
, che mostra un calo dello 0,26%.