Wall Street perlopiù positiva trainata dai produttori di chip

Resta il focus sui conti

(Teleborsa) - Partenza perlopiù positiva a Wall Street trainata dagli acquisti sui produttori di chip in scia al rinnovato ottimismo che il boom degli investimenti nell'intelligenza artificiale continuerà a generare solidi utili.



Parallelamente cresce l'attesa per gli ulteriori segnali che dovrebbero emergere dal proseguimento della stagione delle trimestrali con i conti di colossi come Meta Platforms e Tesla , entrambe in uscita mercoledì 21 ottobre.



A Wall Street, il Dow Jones è sostanzialmente stabile e si posiziona su 51.958 punti, mentre, al contrario, l' S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 7.701 punti.



In rialzo il Nasdaq 100 (+1,32%); come pure, in moderato rialzo l' S&P 100 (+0,6%).



In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti informatica (+1,33%) e beni di consumo secondari (+0,99%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto utilities , che riporta una flessione di -0,54%.





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