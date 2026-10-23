Commissione UE avvia indagine su possibile condotta anticoncorrenziale di Omya

(Teleborsa) - La Commissione europea ha avviato un'indagine antitrust formale per valutare se Omya abbia violato le norme dell'UE in materia di concorrenza, imponendo ai propri clienti del settore cartario di acquistare la totalità o la maggior parte dei carbonati di calcio da Omya stessa.



Omya, con sede in Svizzera, è il maggiore fornitore di carbonati di calcio nello Spazio economico europeo (SEE) e potrebbe detenere una posizione dominante nella loro fornitura. I carbonati di calcio rappresentano un input fondamentale nel processo di fabbricazione della carta; sono ampiamente utilizzati come cariche e pigmenti di patinatura, consentendo di ridurre i costi di produzione e di migliorare la brillantezza, l'opacità, la levigatezza e la stampabilità di carta e cartone.



La Commissione sta verificando se Omya abbia abusato di una posizione dominante nella fornitura di carbonati di calcio, attuando in particolare una strategia escludente attraverso due tipologie di pratiche: obblighi di acquisto esclusivo, che impongono ai clienti di rifornirsi di carbonati di calcio esclusivamente o prevalentemente presso Omya; e sconti legati all'esclusività, che offrono ai clienti incentivi finanziari per acquistare la totalità o la maggior parte dei carbonati di calcio da Omya. La Commissione teme che tali pratiche possano aver limitato la capacità di altri fornitori di carbonati di calcio di competere efficacemente per acquisire clienti nell'industria cartaria europea.



"I carbonati di calcio sono essenziali per l'industria europea della carta e del cartone - ha detto Teresa Ribera, Vicepresidente esecutiva per una transizione pulita, giusta e competitiva - In un momento in cui l'Europa punta sempre più sugli imballaggi in carta come alternativa alla plastica monouso, garantire una filiera cartaria competitiva è più che mai fondamentale. Per questo stiamo indagando se Omya abbia fatto ricorso a pratiche di esclusività per estromettere i fornitori concorrenti e limitare la libertà dei clienti".



(Foto: Photo by Guillaume Périgois on Unsplash)

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