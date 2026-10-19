Antitrust, pubblicate le Linee guida sulle recensioni online

(Teleborsa) - L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha pubblicato le Linee guida per le recensioni online, previste dalla legge 11 marzo 2026, n. 34 (legge annuale sulle Pmi), per contrastare le recensioni illecite su prodotti e servizi di ristorazione e strutture turistico-ricettive in Italia. Il testo definitivo è stato adottato dopo aver sentito Agcom, Garante Privacy e i ministeri delle Imprese e del Turismo. L'obiettivo è promuovere recensioni attendibili, provenienti da chi ha effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto o il servizio.



Secondo le Linee guida, i professionisti dovrebbero informare in modo chiaro su come le recensioni sono pubblicate, gestite, classificate e moderate, e sui criteri con cui sono qualificate come "verificate" o "autentiche". Chi ospita o rende disponibili recensioni dovrebbe adottare "misure ragionevoli e proporzionate" perché descrivano esperienze di consumatori reali, con verifiche per individuare soluzioni in caso di recensioni illecite. Il documento chiarisce inoltre le pratiche che possono manipolare le recensioni e dà indicazioni su tempestività e gestione di quelle obsolete.



Le Linee guida saranno aggiornate in caso di modifiche normative o sviluppi giurisprudenziali, e comunque riviste entro un anno dalla pubblicazione.

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